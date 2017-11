Delte nakenbilete av kona på Messenger

Utan den dåverande kona sitt samtykke, sende mannen nakenbilete av henne til seks vener på Facebook. Først etter nær fire år vart dette oppdaga. Kona kjende ikkje til at fleire av bileta var tekne.

Sunnfjordingen erkjende forholdet og er no dømd til fengsel i 45 dagar for skremmande og plagsam framferd.

Sogn og Fjordane tingrett viser til at spreiing av nakenbilete utan samtykke medfører ei stor integritetskrenking og at uvissa kring vidare spreiing er til stor belastning for fornærma.

I skjerpande retning la tingretten vekt på at sikta har utnytta tillitsforholdet i eit ekteskap og at mannen over lang tid spreidde mange bilete til fleire personar.

– Sikta har utvist eit fast forbrytersk forsett over lang tid, skriv tingrettsdommar Ida Kristin Bøen.

I formildande lei legg retten vekt på at mannen erkjende forholdet og at det tok nær eitt år før politiet sende saka til rettsleg behandling.

I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale 20.000 kroner i erstatning til fornærma.