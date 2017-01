Dei vil sende jordbruksmeldinga i retur

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) fekk klar tale då han i dag møtte vestlandsbønder på Skei.

Bønder frå heile Vestlandet fylte møtesalen på hotellet. Få av dei hadde skryt å kome med. Geitebonde Vidar Sandal visualiserte motstanden ved å syne fram ei "knørva" jordbruksmelding til statsråden.

– Eg vel å knørve det som står om geitemjølk og forkaste heile meldinga.

Andre sa til NRK etter møtet at når ein er sint er det best å ikkje seie noko. Difor tok dei ikkje ordet.

Men kritikken såg ikkje ut til å gjere særleg stort inntrykk på landbruksministeren.

– Alternativet som mange av dei argumenterer for er å stå heilt stille, og eg trur ikkje utviklinga blir best om ein står på dagens posisjon og håpar at den varer lengst mogeleg.

No skal ministeren reise landet rundt for å svare på kritikken frå dei siste vekene.