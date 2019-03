Dataproblem i heile Helse Vest

Onsdag føremiddag opplevde alle sjukehusa i Helse Vest store IKT-problem.

– Eg kan stadfeste at heile Helse Vest har problem. Det gjeld alle sjukehusa i regionen, sa Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen til NRK like etter klokka 10.

Problema oppstod klokka 09.15.

Ifølgje IKT-sjef i Helse Førde, Frode Schanke, var det ikkje mogleg å gjennomføre pasientbehandlingar så lenge datasystema var nede.

– Det har vore stopp i fleire sentrale pasientbehandlingssystem mellom anna journalsystema. Dette er system som er kritisk i forhold til å gjennomføre pasientbehandlingar, ein får ikkje opp opplysningar om pasientane ein skal behandle, seier Schanke.

Håpar på snarleg løysing

– Det kan fort gå eit par timar før alle systema er oppe og går att, seier kommunikasjonssjef i Helse Førde, Terje Ulvedal, til NRK like før klokka 11.30.

Stavanger universitetssjukehus melder samtidig at det vil gå eit par timar før alt er i orden hjå dei.

– Datafeilen har ikkje gått ut over behandling av pasientar ved Stavanger universitetssjukehus, seier kommunikasjonssjef Helga Strand Vestbø.

– Skuldast dataoppdatering

Rundt klokka 10.45 fortel kommunikasjonsdirektør Erik Vigander ved Helse Bergen at feilen skuldast ei planlagd oppdatering av fleire datasystem.

– Oppdateringa førte til at vi måtte restarte ein del system. Det er snakk om store datasystem, og det tek tid. Men nokre av systema er allereie oppe og går igjen no, og me reknar med at resten vil vera i orden innan kort tid, seier han.

Han seier problema ikkje har fått konsekvensar for folk som ringer 113.

– Dette er interne datasystem, som er viktige for sjukehusa. Men vi har gode backupsystem, og vi set ikkje i gong noko som kan gå ut over pasientsikkerheita, seier Vigander.

– Det er ingenting som tyder på at dette dreier seg om eit dataangrep. Etter kva eg veit dreier det seg om dataoppdateringar, men eg kan ikkje si meir om årsaka no, seier han.