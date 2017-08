Dårlege bremser

Under ein kontroll ved Håbakken i går kveld fekk eit vogntog skriftlege manglar på bremsane. Ein lastebil vart for tung på framakslingen, og måtte ned på lovleg vekt før vidare køyring. Ein førar blir meld til politiet for å ha køyrt utan skive i fartsskrivaren. Firmaet blir meldt for ikkje å ha kalibrert fartsskrivaren i køyretøyet.