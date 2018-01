Dårleg ver og kaos på vegane

– Det er heilt forferdeleg dårleg sikt og veldig glatt. Folk som skal ut å køyre må vere veldig forsiktige, det seier Narve Heggheim, som er på veg frå Førde til Oslo søndag.

Han skildrar vegen som svært glatt og seier at trafikken går mykje saktare enn det som er vanleg.

I Sogndalsdalen har dei glatte vegane ført til ei alvorleg trafikkulukke. I Årdal er meir enn 5000 menneske heilt isolerte fordi begge vegane inn til kommunen er stengde.

Rundt klokka 12 søndag føremiddag vart riksveg 52. over Hemsedalsfjellet stengt for all trafikk. Det blir meldt om svært dårleg sikt på det viktige sambandet.

Klokka 19.45 søndag kveld er riksveg 15 over Strynefjellet den einaste fjellovergangen mellom Aust- og Vestlandet som er open for fri ferdsle.

Her er ei oversikt over vegane

Riksveg 7 over Hardangervidda – stengt

Fylkesveg 50 Aurland-Hol – stengt

E134 over Haukelifjell – kolonnekøyring

Fylkesveg 53 Årdal-Tyin – stengt (ny vurdering måndag klokka 12)

Riksveg 15 over Strynefjellet – open etter kolonnekøyring

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet – stengt

E16 over Filefjell – kolonnekøyring

Riksveg 13 over Vikafjellet – stengt (ny vurdering måndag klokka 14)

STÅR I KØ: I Sogndalsdalen står bilistar i kø på grunn av ei trafikkulukke ved Frudalstunnelen. Foto: Kaia Johnsen Viki / NRK

– Mykje snø som ikkje er brøyta

Ved Vegtrafikksentralen i Lærdal kan dei fortelje at det kjem inn mange meldingar om mykje snø og dårleg sikt.

– Det er mykje snø som ikkje er brøyta, men no er det entreprenørar ute og jobbar for full sving, seier Kjetil Molvær.

Han meiner at E16 over Filefjell no er den einaste heilt sikre vegen mellom Aust- og Vestlandet.

– Sjølv om det er kolonnekøyring. Der trur eg ikkje det vil bli heilt stengt, men du veit jo aldri, seier Molvær.