Dampskip på grunn i Gulen

Dampskipet «Thorolf» har gått på eit skjær nord for Skjerjehamn i Gulen. Ifølgje Bergens Tidende ventar redningsskøyta på høgare flo for å kunne dra skipet av skjæret. Det var sju personar om bord under grunnstøytinga, som skal ha vore lite dramatisk.