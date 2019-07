Dagleg leiar takkar for seg

Harald Gjervik gjer seg som dagleg leiar i Florø Fotball, etter to år ved roret. Styret skriv i ei pressemelding til Firdaposten at dei takkar for jobben Gjervik har gjort for klubben, og ønskjer han lukke til vidare. Klubben håpar på snarleg tilsetjing av ny leiar.