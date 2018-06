Co₂-mangelen råkar ikkje Ægir

Co₂-mangelen får førebels ikkje konsekvensar for Ægir bryggeri i Flåm. Det seier eigar Evan Lewis. På grunn av avgrensa tilgang på flytande Co₂ i Europa har fleire bryggeri fått problem, og stoggar all produksjon av drikkevarer med kolsyre. I Flåm går produksjonen framleis for fullt.