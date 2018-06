Byggjer nye toalett ved Stegastein

Det populære utsiktspunktet ved Stegastein i Aurland får no fleire toalett, skriv Aurlendingen. Eit aukande trafikkomfang er årsaka til at Statens vegvesen no vil byggje fleire toalett. Håpet er at dei skal stå klare på seinsommaren eller tidleg haust.