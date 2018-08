Byggjer ny hangar

No startar Forsvarsbygg bygginga av hangar nummer to på basen til redningshelikopteret i Florø. Det skriv Firdaposten. Dei reknar med å starte anbodsrunden rundt årsskiftet og at den nye hangaren kan stå klar til hausten 2020. Basen i Florø vil då ha to hangarar til det nye redningshelikopteret AW1010 som skal fasast inn dei neste åra. Basen i Florø er i dag drifta av CHC fram til Forsvaret får levert dei nye helikoptera.