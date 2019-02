Byggjer 10 vindmøller

Om to år er det planen at eit anlegg med ti vindmøller skal stå klart til drift på Lutelandet, heilt vest i Fjaler kommune. Leiar for Lutelandet Energipark, Stig Svalheim, seier dei skal investere 500 millionar kroner i anlegget, som mellom anna vil bidra til å styrke kraftproduksjonen i fylket.