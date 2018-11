Bybussar også på søndagar

Frå 16. september byrjar bybussane i Førde og Florø å gå også på søndagar. Assisterande fylkesdirektør for samferdsle i Sogn og Fjordane, Øystein Hunvik, håpar tiltaket vil styrke bybusstilbodet og at endå fleire blir oppmuntra til å ta buss framfor bil. I tillegg til søndagsruter får blir tilbodet på laurdagane utvida i dei to byane.