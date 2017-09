Bustadbrann i Florø

Det brenn i eit rekkehus i Havreneset i Florø. Det er ikkje folk i huset, og innbyggjarane i nabohusa er evakuerte, opplyser politiet. Røykdykkarar har vore inne i huset og sjekka. Det er ikkje fare for at brannen skal spreie seg. Brannvesenet har kontroll, og jobbar no med å få sløkt brannen. Politiet fekk melding om mykje røyk frå huset klokka 17.45.