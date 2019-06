Bussjåførar melde til politiet

To bussjåførar er melde til politiet etter ein kontroll i Flåm, opplyser Statens vegvesen. Begge sjåførane hadde kvilt for lite. To transportfirma er også melde til politiet etter kontrollen. Det eine firmaet hadde ikkje løyve til å drive med transport av passasjerar, medan det andre firmaet ikkje gjorde nok for at ein sjåfør kunne ta pausar.