Bussjåførar måtte kvile

To turistbussjåførar fekk beskjed om å kvile 69 timar før dei køyrer vidare etter at dei blei stoppa i ein trafikkontroll i Lærdal i dag. Den eine blei meldt til politiet for brot på reglane om køyre- og kviletid. Verksemda han jobba for hadde ikkje lagt til rette for at sjåføren kunne overhalde reglane. I tillegg gav Vegvesenet to sjåførar bruksforbod, eit for manglande sikring av last og eit for overlast.