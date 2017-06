Bussjåførar fekk beltegebyr

Tre utanlandske bussjåførar måtte betale for seg då dei i går vart stoppa utan bilbelte i ein kontroll i Gudvangen. Det var folk frå Statens vegvesen som hadde kontroll, der dei kontrollerte til saman 314 tunge køyretøy og personbilar. Statens vegvesen varsla før sommaren at dei vil prøve å oppdra utanlandske bussturistar i bruk av bilbelte, då erfaringar frå tidlegare år har vist at mange droppar bilbelte. I kontrollen i går vart det også skrive ut to gebyr for manglande vognkort.