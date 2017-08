Bussar køyrer Utvikfjellet igjen

Etter at Statens vegvesen opna fylkesveg 60 Utvikfjellet for køyrety inntil 15 meter, kan bussar også køyre der. Det vil seie at alle bussruter over fjellet kan køyre som normalt igjen. Det skjer med augeblikkeleg verknad, melder fylkeskommunen.