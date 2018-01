Buss sperrar veg

Det er no stengd på fylkesveg 57 ved Osen bru i Gaular. Årsaka er at ein buss har fått havari og sperrar vegen. – Det er omkøyring via Bygstad eller Sande, opplyser politiet. Sjåføren har ringt etter bergingsbil, og det er førebels uvisst kor lenge vegen blir stengd.