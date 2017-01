Buss i grøfta på fylkesveg 55

Vegtrafikksentralen melder at ein buss står i grøfta på fylkesveg 55 mellom Vadheim og Kyrkjebø i Høyanger kommune. Det skal vere passasje på staden, men folk må rekne med at dei kan bli hefta. Ifølgje Vegtrafikksentralen er det bilbergar på veg for å få fjerna bussen.