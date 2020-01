Buss berga inn i tunnel

Den eine av to bussar som i natt blåste i autovernet på Strynefjellet, er berga inn i Oppljostunnelen. Fjellovergangen er no stengd, både på grunn av bilberging og kraftig vind. Per no er det berre Filefjell som er heilt ope mellom Aust- og Vestlandet.