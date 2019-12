Budsjetterer med overskot

Helse Førde budsjetterer med eit overskot på 26 millionar kroner for 2020. Økonomidirektør Øystein Helleseth kallar det for eit godt budsjett, men han vedgår at helseføretaket heller ikkje til neste år unngår sparekniven. Årsaka er at dei treng pengar til nytt utstyr og nye bygg.