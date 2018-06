BT: Ektemannen sikta for aktlaust drap

Det er Bergens Tidende som melder onsdag at politiet no har sikta ektemannen for køyring i rusa tilstand og uaktsomt drap.

– Mannen er førebels og rutinemessig sikta for uaktsomt drap etter at den 41 år gamle kona omkom i båtulukka, seier Nils Bakke i politiet i Nordfjord til avisa.

Ifølgje BT går no politiet ut frå at båten gjekk på land mellom 02.30 og 03.00 om natta, men at ulukka ikkje blei varsla før klokka 06.40 om morgonen den 19. mai.

– Det er sannsynleg at den sikta har vore medvitslaus eller har gått i ein sjokkliknande tilstand, seier Bakke.

Til NRK stadfestar Bakke at dei har sikta ektemannen, men at det er for tidleg å slå fast at dette endar ut i ein tiltale.