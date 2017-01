Bryggja sender flyttesøknad

Bygdeutviklingslaget på Bryggja vil i neste veke sende søknad til Fylkesmannen om å gå ut av Vågsøy kommune. Det kom fram under eit folkemøte i ettermiddag. Stemninga på folkemøtet var stor for å endre kommunegrensene slik at Bryggja blir ein del av den nye Selje/Eid kommune.