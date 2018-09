Brukar store summar på vikarar

Årdal kommune brukte i fjor over 24 millionar kroner på kjøp av vikartenester og ekstrahjelp innan pleie og omsorg, skriv Sogn Avis. Summen er skyhøgt over det nabokommunane brukar på tilsvarande kjøp. Ordførar Arild Ingar Lægreid seier til avisa at han ikkje har noko god forklaring på pengebruken.