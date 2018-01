Brukar bombehundar i tunnel

Statens vegvesen brukar no bombehundar for å leite etter sprengstoff i Hovdetunnelen på fylkesveg 55 i Høyanger, skriv Firda. Årsaka er at entreprenøren førre veke fann gamalt sprengstoff under graving i botn av tunnelen. Prosjektleiar Sveinung Hovland i Statens vegvesen forsikrar om at sprengstoffet ikkje er til fare for bilistane fordi det ligg under bakkenivå.