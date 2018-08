Brot på lagring av farleg avfall

Under ein kontroll av anlegg som mottek og mellomlagrar farleg avfall i fylket, blei det avdekka store manglar. Fylkesmannen melder om at det var avdekka brot ved 86 prosent av dei som blei kontrollerte, samanlikna med talet nasjonalt. I det landsomfattande tilsynet blei det avdekka at ni av ti ikkje følger regelverket når det gjeld handtering og lagring av farleg avfall.