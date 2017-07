Brørne skal ikkje til retten

Tore Lyng håpar konflikten om eigarskapet i selskapet Torbas mellom han og broren Agnar, kan bli ordna opp i utanfor rettssalen. I går siterte NRK Fiskeribladet Fiskaren, som fortalde om ei konflikt mellom dei to i samband med at Agnar Lyng ønska å kjøpe broren ut av selskapet. Konflikten skulle ifølge Fiskaren ha enda i at Tore Lyng stemna broren for retten. Tore Lyng sin advokat, Morten Pind, seier til NRK at brørne har vore usamde, men at det ikkje har vore snakk om å ta saka til retten. Han seier han reknar med brørne ordnar opp i dette snart.