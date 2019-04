Bronsemedaljen er sikra

Proff-klare Kjerstin Boge Solås og Tertnes er sikra bronsemedalje i eliteserien i handball. I kveld slo dei Fredrikstad 27-23 (19-10). Fjaler-jenta scora fire mål for bergensklubben. Med siger over seriemeister Vipers, og tap for Storhamar mot Larvik i siste seriekamp, blir det sølv på Solås & co.