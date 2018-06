Brødrene Aa vann Sivaprisen

Under Sivakonferansen i Trondheim vart Brødrene Aa i dag tildelt Sivaprisen for 2018. Dei får prisen for sitt arbeid med utvikling av eit grønare, smartare og meir nyskapande næringsliv. Det var publikum i salen som kåra selskapet som vinnar av prisen som er på 300.000 kroner.