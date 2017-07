Britisk mann pågripen for overgrep mot norsk 11-åring

Magne Knudsen bekreftar at det gjeld ein gut frå indre Sogn. Han fortel at god dialog med Kripos førte til at saka raskt vart sendt over til England. Der vart mannen pågripen torsdag 27. juli.

11-åringen skal gjennom eit spel på internett ha blitt trua til å utføre seksuelle handlingar med seg sjølv. I forkant hadde han blitt pressa for pengar.

Overgrepet blei direkte overført til ein person i utlandet. Britisk politi vurderte at det var fare for pågåande seksuelle overgrep.

Fekk sikra bevis raskt

– Faren bad om råd og hadde sikra bevis der og då. Etter samtale med ein politimann i Sogn blei han råda til å ta kontakt med det lokale lensmannskontoret, seier Magne Knudsen.

Guten fekk naudsynt oppfølging og politiet sette raskt i gang med etterforsking, som då igjen førte britisk politi fram til mannen som no er sikta for overgrep.

Regionlensmannen seier at han vil oppmode foreldre som oppdagar liknande ting om å raskt ta kontakt med lokalt politi.

– Slik kan vi få sikra naudsynte bevis og gjort det som må gjerast raskt, slik som i denne saka, seier regionlensmannen.

Internasjonalt samarbeid

Han legg også vekt på at foreldra til den unge guten om at dei har gjort alt rett.

– Dei har handtert dette på ein fantastisk bra måte, seier Knudsen.

Leiar for seksjon for Europol og Interpol i Kripos, Egon Husabø Kvigne, seier i ei pressemelding at mange som driv med overgrep og utpressing på internett er i eit anna land enn barnet dei pressar.

– Denne saka syner kor effektivt det internasjonale politisamarbeidet kan fungere, seier Kvigne.