Bremanger Venstre vil inn i Kinn

Bremanger må starte samtaler for å bli ein del av Kinn kommune. Det meiner Bremanger Venstre. Gruppeleiar Åge Senneset seier til Firdaposten at han meiner dei folkevalde er i ferd med å valde stor skade for innbyggjarane om dei ikkje startar forhandlingar.