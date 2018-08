UVISSE FØLGJER: Politiet har ikkje etterforska om nedtappinga fekk følgjer for livet i naturreservatet. – Det sentrale er at det blir tørrlagd eit større område enn det som elles ville vore tilfelle. Det medfører fare for skade på naturmiljøet og reduksjon på artsmangfaldet i strandsona, seier politiadvokat Jørn-Lasse Førde Refsnes.

Foto: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane