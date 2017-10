Brått fekk ein annan jobben hennar

Kristine Brix Longfellow har permisjon frå fastlegejobben i Høyanger. Brått oppdaga ho at ein annan var tilsett i jobben hennar, og at pasientane hadde fått brev om at ho hadde slutta, skriv Firda. Brix Longfellow, som har vore lege i Høyanger i 10 år, er skuffa over korleis kommunen har behandla ho. Assisterande rådmann, Kjell Ese, skuldar på kommunikasjonssvikt.