Branntiltalt bror tok til tårene i vitneboksen

Fjerde dag av rettssaka etter brannen på Selje Hotel i november i fjor fortsette torsdag i Sogn og Fjordane tingrett. Den tidlegare styreleiaren starta si forklaring i går, og heldt fram i dag.

Etter over fire timar i vitneboksen bikka det over for mannen. Forsvararen hans Randulf Schumann Hansen ville då vite kva han tenkte om at broren hadde sett fyr på hotellet.

Styreleiaren forklarte at han fekk sjokk då han fekk vite kva broren hadde gjort, og at han har vore sint. Han forklarte vidare at han ikkje forstår kvifor broren gjorde det han gjorde. Broren, den tidlegare daglege leiaren, erkjente både millionsvindel og brannstifting då rettssaka mot dei tre brørne starta måndag denne veka.

Tek det som kjem fram tungt

Den tidlegare styreleiaren forklarte at han ikkje vil ha meir å gjere med broren enn det som er nødvendig. Under forklaringa hans tok også den tredje broren, den tidlegare kjøkkensjefen, til tårene.

Forsvarar Paul-Inge Angelshaug seier klienten hans har teke det som har kome fram i retten tungt.

– Det tøffaste for min klient har vore å høyre broren, som han har stolt på, fortelje om kva han faktisk har utført, og kva han har utsett brørne sine for. Det kom også fram i forklaringa til den andre broren (den tidlegare styreleiaren, red. anm.), kor tøft det er for dei å forhalde seg til kvarandre i den situasjonen dei er i.

– Veldig lite nemnt

Den tidlegare styreleiaren og kjøkkensjefen nektar all skuld. Advokatane deira, Randulf Schumann Hansen og Paul-Inge Angelshaug, meiner det som har kome fram i retten denne veka svekkjer politiet si sak mot desse to.

Kjøkkensjefen skal i vitneboksen måndag.

– Eg skal ikkje føregripe hans forklaring, men gjennom alt som er kom fram til no er han veldig lite nemnt i alle sentrale forhold, seier Angelshaug.

NEKTAR SKULD: Klientane til advokatane Randulf Schumann Hansen (til venstre) og Paul-Inge Angelshaug nektar skuld for brannstifting og forsikringssvindel. Foto: Oddleif Løset / NRK

Mobilspel som alibi

Då den tidlegare styreleiaren i dag forklarte seg var mannen sitt forhold til eit mobilspel eit sentralt tema.

Frå forsvaret si side blir det vist til at datatrafikk viser at mannen sin telefon var i Sverige i det tidsrommet var i Selje for å setje fyr på hotellet. Statsadvokat Magne Nyborg vil i intervju med NRK ikkje svare på spørsmål knytt til mobilaktiviteten.

Han samanfattar den første veka av rettssaka slik:

– Det er som venta, meir eller mindre.