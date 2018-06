Brannhelikopter på veg til Gulen

110-sentralen i Hordaland melder no at grasbrannen i Gulen har spreidd seg til tre stadar, og skogbrannhelikopter er på veg til staden. Ein av brannane er sløkt, og det er foreløpig ingen fare for busetnad. Det er ei høgspentlinje som har ramla ned og antent brannen.