Brannen sløkt

Branntilløpet i Masfjordtunnelen på E39 mellom Førde og Bergen er no sløkt, melder politiet. Like før klokka 10 i dag vart tunnelen stengd etter melding om brann. Politiet melder no at det har vore brann i nokre kablar, men at brannen er sløkt. Naudetatane er framleis på staden.