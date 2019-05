Brannbilkjøp dreg ut

Flora kommune skal ha ny tankbil til brannvesenet, men for dårleg konkurransegrunnlag gjer at kjøpet av bilen dreg ut i tid, skriv Firda. Bilen skal vere i Eikefjord, som no låner ein tankbil frå Florø. – Det er uheldig og ikkje ideelt for beredskapen, seier brannsjef Robert Endestad.