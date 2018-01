Brann utanfor bustadhus

Ingen personar skal ha kome til skade då det byrja brenne på utsida av eit bustadhus i Flora. Alle naudetatane rykte ut etter melding om røykutvikling. Ifølgje vaktleiar Frode Eide ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane er brannen no sløkt. For å vere på den sikre sida har dei opna opp litt i ein vegg, for å sikre at det ikkje er varme i sjølve huset. Innsatsleiar Synnøve Domben i politiet seier dei fem personane som var i huset vart sett til av helsepersonell på staden.