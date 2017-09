Rettssaka mot dei tre sikta brørne startar i Sogn og Fjordane tingrett måndag.

LENSMANN: Tormod Hvattum er regionlensmann i Nordfjord. Foto: Harald Kolseth / NRK

Etter planen skulle mennene fraktast tur/retur Vik–Førde dagleg . No skjer ikkje det.

– Vi har sett det at dei skal opphalde seg i Førde opp mot køyring til og frå Vik. Saman med forsvararane er vi samde om at det blir ei veldig belastning med mange timar i bil, samt at vi også utnyttar politiet sine ressursar betre med at dei kan opphalde seg i Førde, seier regionlensmann Tormod Hvattum i Nordfjord.

I RETTEN: Dei tre brørne sikta etter brannen på Selje hotell får opphalde seg i Førde så lenge rettssaka pågår. Foto: Oddleif Løset / NRK

– Strekt oss langt

Dei tiltalte har gått med å sitje på glattcelle ved Førde lensmannskontor, berre eit steinkast frå rettslokala i tingretten.

Her får dei tiltalte felles opphaldsrom og celle med innkjøpte senger. Tiltalte vil også få tilgang til PC når celledørene blir låste.

FORSVARAR: Per Kjetil Stautland er forsvarar for ein av dei tre sikta. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Dei tiltalte er ikkje pliktige til å akseptere å sitje på glattcelle, men både dei og politiet har strekt seg langt for å finne ei løysing, seier forsvarar for den eine tiltalte, Per Kjetil Stautland.

Tek opp kapasiteten

Den tre veker lange rettssaka vil ha rettsdagar måndag til torsdag.

– Så blir dei transporterte til Vik torsdag ettermiddag og tilbake til Førde måndag morgon, seier Hvattum. Det er uvisst kor mykje ressursar politiet sparar på dette.

– Men det blir også mindre belastning for polititilsette, seier han.

– Dette vil fylle kapasiteten ved Førde lensmannskontor. Kva om det blir bruk for celle i løpet av desse tre vekene?

– Då går dei til Florø.