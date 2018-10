Brann i varmeteppe raskt sløkt

Ei 97 år gammal kvinne er send til sjukehuset i Lærdal for sjekk etter at det byrja å brenne i varmeteppet og madrassen hennar i dag tidleg. Kvinna bur i ein omsorgsbustad i Øvre Årdal. Ifølgje politiet skal ho ha pusta inn ein del røyk. Politiet opplyser at brannen no er sløkt og at brannmannskapa driv med utlufting av bustaden. Politiet melde om hendinga på Twitter klokka 07.22 søndag morgon.