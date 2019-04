Brann i Fjaler

Brannmannskap er sendt til ein grasbrann i Fjaler, skriv Firda. Til avisa seier Oddbjørn Aune på Alarmsentralen i Sogn og Fjordane at det brenn ved Botn i Tussedalen. Til NRK seier Aune det brannvesenet er på veg og at førstemann er framme. Det er ikkje fare for hus og bustadar i nærleiken. Det vert jobba for å hindra at brannen spreier seg til eit skogområde som ligg i nærleiken.