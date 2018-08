Brann i einebustad på Rota

Det brenn i ein einebustad på øya Rota nord for Florø sentrum. Vest politidistrikt opplyser på Twitter at huset mest truleg ikkje er busett, og det er ikkje observert personar i eller ved huset. Alarmsentralen i Sogn og Fjordane opplyser at brannvesenet har kome fram til brannen. Det er ikkje annan busetnad i nærleiken.