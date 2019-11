Brann i brakkebustad

Brannen i ein brakkebustad i Raudeberg i Vågsøy er no sløkt. Det var ingen personar inne i dei åtte leilegheitane som befant seg i bustadområdet. – Me har ikkje mistanke om at noko kriminelt har skjedd, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.