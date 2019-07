Bra førehandssal for Kystfestivalen

Det er selt 1300 festivalpass til dei to konsertane som blir arrangert under Kystfestivalen i Kalvåg første helga i august. I alt er det plass til kring 2000 personar på kvar konsert, skriv Firdaposten. – Samanliknar du salet av festivalpass med salet på same tida i fjor, har vi hatt ei auke på nesten 30 prosent. Vi har selt for 1,4 millionar kroner, seier arrangør Svein Arild Vatsø i Aktiv Kalvåg.