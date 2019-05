Bøter for tjuveri

To menn frå Sogn har fått 6000 kroner i bot kvar etter at ein 17 tonn tung anleggsmaskin vart stolen i Fjærland i påska i fjor, skriv Sogn Avis. Sikteverket, som vert brukt til å sortere grov lausmasse, vart funne igjen under ein presenning på ein skogsveg i Sogndal kring ein månad etter at den forsvann.