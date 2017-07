Bøter for narkobruk

To menn i 20-åra har fått bøter på 8.000 og 3.000 kroner etter at dei i februar i år vart pågripne av politiet i Førde. Begge var påverka av hasj og på mennene fann politiet 20 rivotriltablettar og to gram hasj. Mennene har godteke bøtene.