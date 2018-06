Bøtelagd etter arbeidsulukke

Ei entreprenørverksemd i Sunnfjord godtek ei bot på 50.000 kroner for brot på Arbeidsmiljølova etter ei arbeidsulukke. Politiet meiner verksemda ikkje gjorde nok vurderingar, planar og tiltak for å hindre ulukker då ein tilsett utførte arbeid frå ein stige. Stigen gleid og arbeidstakaren fall over ein bjelke og fekk skadar i mageregionen. Mannen vart lagt inn på sjukehus.