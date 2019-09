Bøtelagd etter arbeidsuhell

Ei sunnfjordverksemd har godteke 50.000 kroner i bot for brot på arbeidsmiljølova etter eit arbeidsuhell i oktober 2017. Ein elektrikar fall ned og skadde seg under arbeid. Etterforskinga viste at eit mellombels rekkverk ikkje var tilstrekkeleg sikra og at arbeidsmiljøet difor ikkje var fullt forsvarleg.