Bør halde seg vekke frå romeplanter

– Dyr som beitar på område med romeplantar, bør flyttast, seier Thea Blystad Klem ved Veterinærinstituttet. Mattilsynet har tidlegare varsla om at romeplanten kan vere årsak til at fleire storfe er funne døde på beite. Hos sau kan planten føre til alveld, som gjer at hovuda til lam hovnar opp og gir sår i huda. Tørke har gjort at dyr beitar på myrlendte område med mykje romeplantar som dyra tidlegare har styrt unna.