Bøndene skal prøve å bli klimavenlege – men vil ikkje produsere mindre kjøt

– Kjøtforbruket må ned, det er ingen veg utanom det. Landbruket står for ein stor del av klimautsleppa, og det er vanskeleg å kutte i dei utsleppa utan å produsere mindre kjøt, seier leiar i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise.

Norske bondeorganisasjonar har bestemt seg for å setje fokus på utslepp frå norsk matproduksjon, og har mellom anna vedteke at dei skal forsøkje å ikkje nytte fossil energi til transport eller oppvarming innan 2030.

Forskarar ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har også kome fram til at norske bønder kan redusere utsleppa sine med opp mot 20 prosent gjennom å gjødsle annleis og ta i bruk ny teknologi.

VIL HA MEIR KJØT: Anders Felde og Bondelaget vil har meir produksjon av kjøt i Noreg. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

– Mindre kjøt vil ikkje redde klimaet

Det er dette som er utgangspunktet for at bøndene no vil satse på grøn omstilling. Dei fleste miljøorganisasjonar vil likevel at bøndene skal gjere meir.

Halvparten av utsleppa frå landbruket kjem nemleg frå sjølve produksjonen av kjøt, men bøndene vil ikkje vere med på at dei må produsere mindre.

– Ein må gjerne ete mindre kjøt, men det er ikkje det som vil redde klimaet. Vi må heller snakke om all bilkøyringa og alle flyturane våre, seier leiar i Sogn og Fjordane Bondelag Anders Felde.

Heller bønner frå Sør-Amerika enn kjøt frå Noreg

Bondelaget er overtydd om at norsk kjøtproduksjon er meir klimavenleg enn i andre land, og at det beste for klimaet dermed er å importere mindre kjøt, og heller produsere meir her heime.

Framtiden i våre hender stiller seg positiv til at norske bønder ønskjer å kutte i utsleppa sine, men er ikkje med på resten av argumentasjonen til Bondelaget.

– Norsk og europeisk kjøtproduksjon har litt mindre klimautslepp enn til dømes kjøtproduksjon i Sør-Amerika. Det er likevel slik at det er meir klimavenleg å ete grønsaker frå andre verdsdelar, enn å ete kjøt produsert her i Noreg, seier Bakken Riise.

Ho syner til at det totale klimagassutsleppet frå kjøt er så høgt, at det er betre å ete bønner og linser frå Sør-Amerika, sjølv om det blir slept ut mykje Co₂ på flyturen hit.

Felde og Bondelaget peikar på si side på at så lenge folk vil ha kjøt, er det betre for klimaet å ete norsk kjøt enn å importere det frå andre land.

– Nordmenn et raudt kjøt innanfor det som er råda til helsemyndigheitene. Folk må gjerne ete mindre kjøt, men då handlar det ikkje om klima. Klimaet tener ikkje på at nordmenn et mindre norsk kjøt, seier Felde.